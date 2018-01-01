Wink
Мост Ватерлоо
Актёры и съёмочная группа фильма «Мост Ватерлоо»

Режиссёры

Мервин ЛеРой

Mervyn LeRoy
Режиссёр

Актёры

Вивьен Ли

Vivien Leigh
АктрисаMyra
Роберт Тейлор

Robert Taylor
АктёрRoy Cronin
Люсиль Уотсон

Lucile Watson
АктрисаLady Margaret Cronin
Вирджиния Филд

Virginia Field
АктрисаKitty
Мария Успенская

Maria Ouspenskaya
АктрисаMadame Olga Kirowa
С. Обри Смит

C. Aubrey Smith
АктёрThe Duke
Джанет Шоу

Janet Shaw
АктрисаMaureen
Джанет Уолдо

Janet Waldo
АктрисаElsa
Штеффи Дуна

Steffi Duna
АктрисаLydia
Вирджиния Кэрролл

Virginia Carroll
АктрисаSylvia

Сценаристы

С.Н. Берман

S.N. Behrman
Сценарист
Ганс Рамо

Hans Rameau
Сценарист
Джордж Фрёшел

George Froeschel
Сценарист
Роберт Э. Шервуд

Robert E. Sherwood
Сценарист

Продюсеры

Сидни Франклин

Sidney Franklin
Продюсер

Художники

Седрик Гиббонс

Cedric Gibbons
Художник
Адриан

Adrian
Художник
Ирен

Irene
Художница

Операторы

Джозеф Руттенберг

Joseph Ruttenberg
Оператор

Композиторы

Херберт Стотхарт

Herbert Stothart
Композитор