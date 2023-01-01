Мост Ватерлоо (фильм, 1940) смотреть онлайн

Во время бомбeжки Лондона, на мосту Ватерлоо знакомятся и влюбляются друг в друга молоденькая балерина Майра и красавец-офицер Рой Кронин. Он просит еe руки, она даeт согласие, но внезапно его отсылают на фронт.



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