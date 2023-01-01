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Мост Ватерлоо

Мост Ватерлоо (фильм, 1940) смотреть онлайн

1940, Waterloo Bridge
Драма, Мелодрама104 мин18+

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О фильме

Во время бомбeжки Лондона, на мосту Ватерлоо знакомятся и влюбляются друг в друга молоденькая балерина Майра и красавец-офицер Рой Кронин. Он просит еe руки, она даeт согласие, но внезапно его отсылают на фронт.

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Страна
США
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мост Ватерлоо»