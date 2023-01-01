Мост Ватерлоо (фильм, 1940) смотреть онлайн
1940, Waterloo Bridge
Драма, Мелодрама104 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Во время бомбeжки Лондона, на мосту Ватерлоо знакомятся и влюбляются друг в друга молоденькая балерина Майра и красавец-офицер Рой Кронин. Он просит еe руки, она даeт согласие, но внезапно его отсылают на фронт.
Мост Ватерлоо смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb
- МЛРежиссёр
Мервин
ЛеРой
- ВЛАктриса
Вивьен
Ли
- РТАктёр
Роберт
Тейлор
- ЛУАктриса
Люсиль
Уотсон
- ВФАктриса
Вирджиния
Филд
- МУАктриса
Мария
Успенская
- СОАктёр
С.
Обри Смит
- ДШАктриса
Джанет
Шоу
- ДУАктриса
Джанет
Уолдо
- ШДАктриса
Штеффи
Дуна
- ВКАктриса
Вирджиния
Кэрролл
- СБСценарист
С.Н.
Берман
- ГРСценарист
Ганс
Рамо
- ДФСценарист
Джордж
Фрёшел
- РЭСценарист
Роберт
Э. Шервуд
- СФПродюсер
Сидни
Франклин
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- АХудожник
Адриан
- ИХудожница
Ирен
- ДРОператор
Джозеф
Руттенберг
- ХСКомпозитор
Херберт
Стотхарт