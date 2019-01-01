Москва будто бы сон (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Черногорец Кабир и русская девушка Настя переживают кризис в отношениях. Сейчас их связывает галерея современного искусства: монтаж выставок, общение с покупателями. Однажды Кабир возвращается домой, на побережье Которского залива, позабыв Москву и столичную арт-тусовку.



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