Москва будто бы сон
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Москва будто бы сон

Москва будто бы сон (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Москва будто бы сон
Документальные86 мин18+

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Сюжет

Черногорец Кабир и русская девушка Настя переживают кризис в отношениях. Сейчас их связывает галерея современного искусства: монтаж выставок, общение с покупателями. Однажды Кабир возвращается домой, на побережье Которского залива, позабыв Москву и столичную арт-тусовку.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Документальные

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