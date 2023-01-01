Мошенник (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Скрывающийся от преследования преступник соглашается следить за налоговым инспектором. Шведский неонуар «Мошенник» — фильм с закрученным криминальным сюжетом и живописными мальтийскими пейзажами.



Восемь лет назад Димман бросил своего напарника Фредрика, когда их нелегальный бизнес попал под статью о мошенничестве. Фредрик стал козлом отпущения, а Димман начал скрываться, работая матросом на суднах в Карибском море. Узнав, что у Фредрика намечается свадьба на Мальте, Димман отправляется туда, надеясь наладить отношения с бывшим другом. Однако Фредрик и его невеста Сара не слишком рады гостю, а на острове также остановилась Кики — бывшая любовница Диммана, которой тот задолжал за помощь в бегстве. Пытаясь отплатить ей за услугу, Димман соглашается следить за налоговым инспектором, который проверяет Кики на мошенничество. Однако вскоре обстановка на острове накаляется до предела.



Чья кровь прольется на Мальте, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Мошенник» онлайн на Wink.



Мошенник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.