Морской пехотинец: Тыл (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Marine 3: Homefront
Боевики, Триллеры86 мин18+
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Сюжет
Морской пехотинец должен сделать все возможное, чтобы спасти свою похищенную младшую сестру и остановить атаку радикальной вооруженной группы террористов…
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Информация
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.8 IMDb
- СВРежиссёр
Скотт
Вайпер
- ММАктёр
Майк
Мизанин
- Актёр
Нил
Макдона
- ЭБАктриса
Эшли
Белл
- КСАктриса
Камилль
Салливан
- Актёр
Майкл
Эклунд
- ДКАктёр
Джаред
Кисо
- ДБАктёр
Джеффри
Баллард
- БКАктёр
Бен
Коттон
- СБАктёр
Стив
Бачич
- ШТАктёр
Шон
Тайсон
- СВСценарист
Скотт
Вайпер
- ДОСценарист
Деклан
О’Брайен
- АСХудожница
Аллиса
Суонсон
- РСОператор
Рон
Стэннет
- РРКомпозитор
Роберт
Ревелл