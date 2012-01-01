Морской пехотинец: Тыл
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Морской пехотинец: Тыл

Морской пехотинец: Тыл (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Marine 3: Homefront
Боевики, Триллеры86 мин18+

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Сюжет

Морской пехотинец должен сделать все возможное, чтобы спасти свою похищенную младшую сестру и остановить атаку радикальной вооруженной группы террористов…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.8 IMDb