Морской пехотинец 4 (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Морской пехотинец США Джон Трайтон возвращается домой с иракской войны. Вместе со своей любимой женой он решает немного попутешествовать по стране. Неожиданным образом они сталкиваются с бандой грабителей-отморозков. Те берут Кейт, жену Джона в заложники, а сами решают уйти по лесу от полици�и.



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