Морские динозавры (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Sea Rex
Документальный, Исторический39 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
С этим фильмом в составе отважной команды вы перенесетесь на 200 млн. лет назад, в невероятный мир далеких времен. Впервые вы отправляетесь в незабываемое и опасное путешествие на встречу с повелителями океана знаменитого Юрского периода — гигантскими морскими динозаврами.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрИсторический, Документальный, Короткометражка
КачествоSD
Время39 мин / 00:39
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb