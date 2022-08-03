С этим фильмом в составе отважной команды вы перенесетесь на 200 млн. лет назад, в невероятный мир далеких времен. Впервые вы отправляетесь в незабываемое и опасное путешествие на встречу с повелителями океана знаменитого Юрского периода — гигантскими морскими динозаврами.

