Морские динозавры
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Морские динозавры

Морские динозавры (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Sea Rex
Документальный, Исторический39 мин18+

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О фильме

С этим фильмом в составе отважной команды вы перенесетесь на 200 млн. лет назад, в невероятный мир далеких времен. Впервые вы отправляетесь в незабываемое и опасное путешествие на встречу с повелителями океана знаменитого Юрского периода — гигантскими морскими динозаврами.

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Исторический, Документальный, Короткометражка
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb