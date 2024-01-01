Морпехи. Зов долга (фильм, 2024) смотреть онлайн

Ветеран, вернувшийся из Афганистана, развязывает войну с наркобизнесом, чтобы отомстить за смерть дочери. «Морпехи. Зов долга» (2024) — брутальный боевик из Великобритании о том, как сложно бывает добиться справед�ливости.



Эндрю Коулман вернулся домой со службы в Афганистане другим человеком. У него развился тяжелый ПТСР после того, как ему пришлось застрелить мальчика в жилете смертника. Теперь Эндрю живет в трейлер-парке и работает в строительном магазине, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Но трагедия настигает и тут: его дочь Рэйчел умирает на вечеринке от передозировки. Эндрю винит в этом ее бойфренда Кассиуса, сына местного криминального авторитета Лусиана. Ослепленный яростью, ветеран затевает крестовый поход против преступников, в который оказываются втянуты его бывшие сослуживцы.



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