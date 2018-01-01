Wink
Морис Ришар
Актёры и съёмочная группа фильма «Морис Ришар»

Актёры и съёмочная группа фильма «Морис Ришар»

Режиссёры

Шарль Бинаме

Charles Binamé
Режиссёр

Актёры

Рой Дюпюи

Roy Dupuis
АктёрMaurice Richard
Стивен Макхэтти

Stephen McHattie
АктёрDick Irvin
Жюли ЛеБретон

Julie LeBreton
АктрисаLucille Richard (в титрах: Julie Le Breton)
Филип Крэйг

Philip Craig
АктёрTommy Gorman
Патрис Робитай

Patrice Robitaille
АктёрÉmile 'Butch' Bouchard
Мишель Баррет

Michel Barrette
АктёрM. Norchet
Диана Лавалли

Diane Lavallée
АктрисаAlice Norchet
Тони Калабретта

Tony Calabretta
АктёрFrank Selke
Франсуа Ланглуа-Вальере

François Langlois-Vallières
Актёр
Пьер-Франсуа Лежандр

Pierre-François Legendre
АктёрGeorges Norchet

Сценаристы

Кен Скотт

Ken Scott
Сценарист

Продюсеры

Дэниэл Луис

Daniel Louis
Продюсер
Дениз Робер

Denise Robert
Продюсер

Операторы

Пьер Гилл

Pierre Gill
Оператор

Композиторы

Мишель Кюссон

Michel Cusson
Композитор