Актёры и съёмочная группа фильма «Морис Ришар»
Актёры и съёмочная группа фильма «Морис Ришар»
Режиссёры
Актёры
АктёрMaurice Richard
Рой ДюпюиRoy Dupuis
АктёрDick Irvin
Стивен МакхэттиStephen McHattie
АктрисаLucille Richard (в титрах: Julie Le Breton)
Жюли ЛеБретонJulie LeBreton
АктёрTommy Gorman
Филип КрэйгPhilip Craig
АктёрÉmile 'Butch' Bouchard
Патрис РобитайPatrice Robitaille
АктёрM. Norchet
Мишель БарретMichel Barrette
АктрисаAlice Norchet
Диана ЛаваллиDiane Lavallée
АктёрFrank Selke
Тони КалабреттаTony Calabretta
Актёр
Франсуа Ланглуа-ВальереFrançois Langlois-Vallières
АктёрGeorges Norchet