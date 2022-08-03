Морис Ришар (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.82005, Maurice Richard
Драма, Спортивный118 мин18+
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О фильме
История о самом известном хоккеисте из Квебека, Морисе «Ракеты» Ришаре, сконцентрированная на противостоянии франко-канадцев англо-канадцам в Национальной Хоккейной Лиге.
СтранаКанада
ЖанрСпортивный, Драма, Биография
КачествоSD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ШБРежиссёр
Шарль
Бинаме
- РДАктёр
Рой
Дюпюи
- СМАктёр
Стивен
Макхэтти
- ЖЛАктриса
Жюли
ЛеБретон
- ФКАктёр
Филип
Крэйг
- ПРАктёр
Патрис
Робитай
- МБАктёр
Мишель
Баррет
- ДЛАктриса
Диана
Лавалли
- ТКАктёр
Тони
Калабретта
- ФЛАктёр
Франсуа
Ланглуа-Вальере
- ПЛАктёр
Пьер-Франсуа
Лежандр
- КССценарист
Кен
Скотт
- ДЛПродюсер
Дэниэл
Луис
- ДРПродюсер
Дениз
Робер
- ПГОператор
Пьер
Гилл
- МККомпозитор
Мишель
Кюссон