Морис Ришар
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Морис Ришар

Морис Ришар (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.82005, Maurice Richard
Драма, Спортивный118 мин18+

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О фильме

История о самом известном хоккеисте из Квебека, Морисе «Ракеты» Ришаре, сконцентрированная на противостоянии франко-канадцев англо-канадцам в Национальной Хоккейной Лиге.

Страна
Канада
Жанр
Спортивный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb