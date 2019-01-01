Морг (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой охранник Диего Мартинес даже в кошмарном сне не мог представить, что его ждет на новой работе в морге региональной больницы Энкарнасьон. Первое же ночное дежурство познакомило парня с паранормальной сущностью, которая начала настоящую охоту за героем. Сможет ли Диего пережить адские фокусы потустороннего зла, решившего сыграть с ним в страшную игру?



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