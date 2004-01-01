Море внутри
Wink
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Море внутри
9.22004, Mar adentro
Драмы120 мин18+

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Море внутри (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Реальная история испанца Рамона Сампедро, который, будучи полностью парализованным, около тридцати лет боролся за право на добровольный уход из жизни. Фильм рассказывает о его отношениях с двумя женщинами: Джулией, его адвокатом, и подругой Розой, которая пытается убедить Рамона, что жизнь стоит того, чтобы жить. Сила любви Рамона вдохновляет женщин на поступки, которые казались им невозможными.

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Информация

Страна
Испания, Франция, Италия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Море внутри»

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