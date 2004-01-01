Море внутри (фильм, 2004) смотреть онлайн
Сюжет
Реальная история испанца Рамона Сампедро, который, будучи полностью парализованным, около тридцати лет боролся за право на добровольный уход из жизни. Фильм рассказывает о его отношениях с двумя женщинами: Джулией, �его адвокатом, и подругой Розой, которая пытается убедить Рамона, что жизнь стоит того, чтобы жить. Сила любви Рамона вдохновляет женщин на поступки, которые казались им невозможными.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ААРежиссёр
Алехандро
Аменабар
- Актёр
Хавьер
Бардем
- БРАктриса
Белен
Руэда
- ЛДАктриса
Лола
Дуэньяс
- МРАктриса
Мабель
Ривера
- СБАктёр
Сельсо
Бугальо
- КСАктриса
Клара
Сегура
- ХДАктёр
Хоан
Дальмау
- АХАктёр
Альберто
Хименес
- ТНАктёр
Тамар
Новас
- ФГАктёр
Франсеск
Гарридо
- ААСценарист
Алехандро
Аменабар
- МХСценарист
Матео
Хиль
- ААПродюсер
Алехандро
Аменабар
- ФБПродюсер
Фернандо
Бовайра
- ЭОПродюсер
Эмильяно
Отеги
- БФХудожник
Бенхамин
Фернандес
- СГХудожница
Соня
Гранде
- ААМонтажёр
Алехандро
Аменабар
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- ААКомпозитор
Алехандро
Аменабар