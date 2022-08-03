Монстры Юга (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Southbound
Ужасы85 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Пустынный участок дороги, усталые путники — двое мужчин, бегущих от своего прошлого, группа на пути к следующему концерту, человек пытающийся попасть домой, брат в поисках давно потерянной сестры и семьи на отдыхе — вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам, чтобы раскаяться на дороге.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- РБРежиссёр
Роксанна
Бенжамин
- МБРежиссёр
Мэттью
Беттинелли
- ДБРежиссёр
Дэвид
Брукнер
- Режиссёр
Тайлер
Джиллетт
- ЧВАктёр
Чад
Виллелла
- МБАктёр
Мэттью
Беттинелли
- КПАктриса
Кристина
Пешич
- ФТАктриса
Фаббианн
Терез
- НЛАктриса
Натали
Лав
- ХМАктриса
Ханна
Маркс
- Актёр
Дэна
Гулд
- ЭРАктриса
Энесса
Ремси
- СБАктриса
Сьюзэн
Бурк
- ДДАктёр
Дэйв
Джонсон
- МБСценарист
Мэттью
Беттинелли
- РБСценарист
Роксанна
Бенжамин
- СБСценарист
Сьюзэн
Бурк
- ДБСценарист
Дэвид
Брукнер
- РБПродюсер
Роксанна
Бенжамин
- КХПродюсер
Крис
Хардинг
- БМПродюсер
Брэд
Миска
- ГНПродюсер
Грег
Ньюман
- ДДХудожник
Доминик
Доусон
- МБМонтажёр
Мэттью
Беттинелли
- ДБМонтажёр
Дэвид
Брукнер
- ДАМонтажёр
Джейсон
Айзенер
- Монтажёр
Тайлер
Джиллетт
- Оператор
Тайлер
Джиллетт
- ЭШОператор
Эндрю
Шулкайнд
- ЛККомпозитор
Луис
Кастл