Wink
Фильмы
Монстры Юга

Монстры Юга (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Southbound
Ужасы85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Пустынный участок дороги, усталые путники — двое мужчин, бегущих от своего прошлого, группа на пути к следующему концерту, человек пытающийся попасть домой, брат в поисках давно потерянной сестры и семьи на отдыхе — вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам, чтобы раскаяться на дороге.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Монстры Юга»