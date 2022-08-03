Монстры на острове (фильм, 2011) смотреть онлайн

Далеко в океане, покрытый густым туманом и похожий на привидение, спрятался Остров. По легенде, на нем живут монстры, которые охраняют растущие там чудесные ягоды и грибы. Приближаться к Острову запрещено… Однажды мальчик из племени случайно оказался на Острове и столкнулся лицом к лицу со всем таинственным, что на нем было. Поначалу монстры приняли его дружелюбно, но мальчик оказался настоящим чертенком. Монстры, устав от его выходок, решили отправить его обратно. Попадет ли он обратно домой и сохранит ли тайну Острова? Разгадка наступит в самом конце…

