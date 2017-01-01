Монстр: Джеффри Дамер (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Один год из жизни Джеффри Дамера до того, как он стал серийным убийцей. Драма по биографическому комиксу Джона Бэкдерфа. 17-летний Джеффри переживает издевательства в школе, в то время как его семья находится на грани распада. Его мать то и дело попадает в психиатрические лечебницы, а отец почти не справляется с напряжением дома. Джеффри же, чтобы сбежать от проблем, проводит время в импровизированной химической лаборатории на заднем дворе, где собирал коллекцию животных, сбитых на дороге. После ссоры с отцом парень пытается завести друзей и сближается с начинающим художником Джоном Бэкдерфом и его компанией. Необычное поведение Джеффри располагает к нему новых приятелей, но тьма, притаившаяся внутри, вот-вот вырвется наружу. О становлении одного из самых известных серийных убийц расскажет «Монстр: Джеффри Дамер» — фильм 2017 года уже доступен на Wink.



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