Монстр: Джеффри Дамер
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Монстр: Джеффри Дамер

Монстр: Джеффри Дамер (фильм, 2017) смотреть онлайн

5.92017, My Friend Dahmer
Драмы, Триллеры101 мин18+
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Сюжет

Один год из жизни Джеффри Дамера до того, как он стал серийным убийцей. Драма по биографическому комиксу Джона Бэкдерфа. 17-летний Джеффри переживает издевательства в школе, в то время как его семья находится на грани распада. Его мать то и дело попадает в психиатрические лечебницы, а отец почти не справляется с напряжением дома. Джеффри же, чтобы сбежать от проблем, проводит время в импровизированной химической лаборатории на заднем дворе, где собирал коллекцию животных, сбитых на дороге. После ссоры с отцом парень пытается завести друзей и сближается с начинающим художником Джоном Бэкдерфом и его компанией. Необычное поведение Джеффри располагает к нему новых приятелей, но тьма, притаившаяся внутри, вот-вот вырвется наружу. О становлении одного из самых известных серийных убийц расскажет «Монстр: Джеффри Дамер» — фильм 2017 года уже доступен на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb