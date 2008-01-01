Момент истины
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Момент истины

Момент истины (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.62008, The Eleventh Hour
Боевики, Триллеры89 мин18+

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Сюжет

Во время военной операции по освобождению японских заключенных из Северокорейского лагеря для военнопленных, Майкл сам попадает в плен. Настоящий солдат, Майкл Адамс способен выдержать любые пытки, он без страха смотрит в глаза своей смерти. Спустя три года, так и не сломленного, его освобождают из плена. Но это всего лишь часть коварного плана. Чтобы управлять человеком, надо просто знать его слабые стороны.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.4 IMDb