Момент истины (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.62008, The Eleventh Hour
Боевики, Триллеры89 мин18+
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Сюжет
Во время военной операции по освобождению японских заключенных из Северокорейского лагеря для военнопленных, Майкл сам попадает в плен. Настоящий солдат, Майкл Адамс способен выдержать любые пытки, он без страха смотрит в глаза своей смерти. Спустя три года, так и не сломленного, его освобождают из плена. Но это всего лишь часть коварного плана. Чтобы управлять человеком, надо просто знать его слабые стороны.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джон
Лойд
- МРАктёр
Мэттью
Риз
- ДКАктриса
Дженнифер
Клекас
- КДАктёр
К.
Данор Джералд
- ДНАктёр
Дэвид
Нибли
- СБАктриса
Сара
Белл
- СЧАктёр
Скотт
Чун
- ДБАктёр
Джоэль
Бишоп
- ПХАктёр
Пол
Хант
- НУАктёр
Нэйтан
Уайт
- ДЛСценарист
Джон
Лойд
- СЧСценарист
Скотт
Чемпион
- ДЛПродюсер
Джон
Лойд
- РДПродюсер
Роб
Даймонд
- МРПродюсер
Мэттью
Риз
- ДЛМонтажёр
Джон
Лойд
- ДЛОператор
Джон
Лойд
- ААКомпозитор
Адам
Абрам