Момент истины (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Во время военной операции по освобождению японских заключенных из Северокорейского лагеря для военнопленных, Майкл сам попадает в плен. Настоящий солдат, Майкл Адамс способен выдержать любые пытки, он без страха смотрит в глаза своей смерти. Спустя три года, так и не сломленного, его освобождают из плена. Но это всего лишь часть коварного плана. Чтобы управлять человеком, надо просто знать его слабые стороны.



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