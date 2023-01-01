Молодой мистер Линкольн (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Эта картина рассказывает о десяти годах жизни молодого Авраама Линкольна, прежде чем он стал известен американцам, а впоследствии и всему миру. Его жизнь не баловала, всего он добивался сам. Переехав из штата Кентукки в город Спрингфилд штата Иллинойс, будущий президент США, начинает свою юридическую практику.
Здесь ему предстоит выступить адвокатом невинно обвиненных молодых людей и выиграть дело в суде, перенести смерть подруги Энн, встретить свою будущую жену Мери Тодд и решиться пойти в политику, чтобы в будущем стать шестнадцатым, а по значимости и величине Первым президентом США.
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Рейтинг
- ДФРежиссёр
Джон
Форд
- ЭКАктёр
Эдди
Коллинз
- ЭКАктёр
Эдди
Куиллан
- ПМАктриса
Полин
Мур
- ЭБАктриса
Элис
Брэйди
- МУАктриса
Марджори
Уивер
- РКАктёр
Ричард
Кромуэлл
- ГФАктёр
Генри
Фонда
- ДМАктёр
Дональд
Мик
- ДБАктриса
Доррис
Баудон
- АВАктриса
Арлин
Вилан
- RBСценарист
Rosemary
Benét
- ЛТСценарист
Ламар
Тротти
- КМПродюсер
Кеннет
МакГовэн
- ДФПродюсер
Дэррил
Ф. Занук
- ТЛХудожник
Томас
Литтл
- МКХудожник
Марк-Ли
Кирк
- РПМонтажёр
Роберт
Пэрриш
- УТМонтажёр
Уолтер
Томпсон
- АНКомпозитор
Альфред
Ньюман