Молодой мистер Линкольн (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно

Эта картина рассказывает о десяти годах жизни молодого Авраама Линкольна, прежде чем он стал известен американцам, а впоследствии и всему миру. Его жизнь не баловала, всего он добивался сам. Переехав из штата Кентукки в город Спрингфилд штата Иллинойс, будущий президент США, начинает свою юридическую практику.



Здесь ему предстоит выступить адвокатом невинно обвиненных молодых людей и выиграть дело в суде, перенести смерть подруги Энн, встретить свою будущую жену Мери Тодд и решиться пойти в политику, чтобы в будущем стать шестнадцатым, а по значимости и величине Первым президентом США.



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