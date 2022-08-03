Мои африканские приключения
Мои африканские приключения (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.52013, Min søsters børn i Afrika
Комедия, Приключения76 мин0+

О фильме

Семья Берг отправляется в путешествие в Африку, что- бы помочь спасти исчезающие виды животных. На их пути становятся ужасные и беспощадные браконьеры, которые не любят, когда в их дела вмешиваются.

Страна
Дания
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

