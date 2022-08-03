Мои африканские приключения (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.52013, Min søsters børn i Afrika
Комедия, Приключения76 мин0+
О фильме
Семья Берг отправляется в путешествие в Африку, что- бы помочь спасти исчезающие виды животных. На их пути становятся ужасные и беспощадные браконьеры, которые не любят, когда в их дела вмешиваются.
СтранаДания
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ММРежиссёр
Мартин
Миэ-Ренар
- ПМАктёр
Петер
Мюгинд
- СКАктёр
Себастьян
Кронбю
- ЛГАктёр
Лассе
Гульдберг Кампер
- ФЛАктриса
Фрида
Луна Росвалль Маттсон
- МДАктриса
Милле
Динесен
- ВБАктриса
Вики
Брукер
- ДХАктриса
Дитте
Хансен
- РХАктёр
Роберт
Хансен
- ИКСценарист
Иб
Каструп
- ЁКСценарист
Ёрген
Каструп
- ММСценарист
Мартин
Миэ-Ренар
- МОСценарист
Михаэль
Обель
- МОПродюсер
Михаэль
Обель
- ГТМонтажёр
Герд
Тьюр
- НСКомпозитор
Нилл
Соломон