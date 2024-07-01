Мое сокровище
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Мое сокровище

Мое сокровище (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.22009, Trésor
Комедия, Мелодрама81 мин18+

О фильме

Супруги Жан-Пьер и Натали заводят английского бульдога и называют его Трезор. Тут-то и начинается все интересное - пес оказывается сущим наказанием для главы семейства, в то время как Натали души в нем не чает.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.4 IMDb