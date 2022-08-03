Мне по кайфу! (фильм, 2018) смотреть онлайн

Великовозрастный авантюрист и бездельник Жак остается в одном халате и тапочках, оказавшись на мели. Приют он находит в коммуне для бездомных, где «французского Остапа Бендера» посещает необычная бизнес-идея – наладить бьюти-туризм и эстетическую хирургию для бедняков.

