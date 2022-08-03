Мне по кайфу!
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Мне по кайфу!

Мне по кайфу! (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, I Feel Good
Драма, Комедия103 мин18+

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О фильме

Великовозрастный авантюрист и бездельник Жак остается в одном халате и тапочках, оказавшись на мели. Приют он находит в коммуне для бездомных, где «французского Остапа Бендера» посещает необычная бизнес-идея – наладить бьюти-туризм и эстетическую хирургию для бедняков.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мне по кайфу!»