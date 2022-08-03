Мне по кайфу! (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, I Feel Good
Драма, Комедия103 мин18+
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О фильме
Великовозрастный авантюрист и бездельник Жак остается в одном халате и тапочках, оказавшись на мели. Приют он находит в коммуне для бездомных, где «французского Остапа Бендера» посещает необычная бизнес-идея – наладить бьюти-туризм и эстетическую хирургию для бедняков.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- БДРежиссёр
Бенуа
Делепин
- ГКРежиссёр
Гюстав
Керверн
- Актёр
Жан
Дюжарден
- ИМАктриса
Иоланда
Моро
- ДДАктёр
Джозеф
Даан
- ЖЮАктёр
Жан-Бенуа
Югё
- ЯБАктриса
Яна
Биттнерова
- ЭФАктриса
Эльза
Фуко
- МБАктёр
Мариус
Бертрам
- ЖСАктёр
Жоэль
Сериа
- ЖГАктриса
Жанна
Гупиль
- БДСценарист
Бенуа
Делепин
- ГКСценарист
Гюстав
Керверн
- БДПродюсер
Бенуа
Делепин
- МДПродюсер
Марк
Дюжарден
- ГКПродюсер
Гюстав
Керверн
- ШРПродюсер
Шарль-Эдуард
Рено
- АНХудожница
Агнес
Ноден
- СЭМонтажёр
Стефани
Эльмаджьян
- ХПОператор
Хью
Пулен