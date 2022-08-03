Младенец на $30 000 000 (фильм, 2006) смотреть онлайн
Криминальная комедия с Джеки Чаном о неудачливых грабителях, которые берутся за сомнительное задание — похищение ребенка. Воришки Плеть и Осьминог обчищают сейфы богатых бизнесменов и корпораций. К сожалению, Плеть сразу же тратит награбленное на свое нездоровое хобби — спортивные ставки. Осьминог, в свою очередь, не может устоять перед богатыми женщинами, соря деньгами, чтобы их ублажить. Когда грабят уже их наставника по кличке Хозяин, парочка соглашается на необычное дело — выкрасть младенца у родителей и доставить его дедушке. Теперь преступникам временно приходится ухаживать за маленьким ребенком, а этому их никто не учил. Чем закончится эта авантюра, узнаете из фильма «Младенец на $30 000 000» (2006) — в видеосервисе Wink его можно смотреть онлайн в хорошем качестве.
- Режиссёр
Бенни
Чан
- Актёр
Джеки
Чан
- Актёр
Луис
Ку
- ММАктёр
Мэттью
Медведев
- МХАктёр
Майкл
Хуэй
- Актриса
Чарлин
Чой
- ЮБАктёр
Юэнь
Бяо
- ГЮАктриса
Гао
Юаньюань
- ТКАктриса
Тереза
Карпио
- ТИАктёр
Теренс
Инь
- КЧАктёр
Конвой
Чан
- Сценарист
Джеки
Чан
- Сценарист
Бенни
Чан
- АЮСценарист
Алан
Юэнь
- Продюсер
Бенни
Чан
- ССПродюсер
Солон
Со
- ВЧПродюсер
Ван
Чжунлэй
- Продюсер
Джеки
Чан
- ТЧХудожник
Томас
Чун
- ЯЧМонтажёр
Яу
Чи-Вай
- ЭПОператор
Энтони
Пунь