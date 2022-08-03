Продолжение приключений датского детектива Карла Бeрка. На этот раз в руки сыщика попадает закрытое в 1994 году дело о жестоком убийстве двух близнецов. Бeрку и его напарнику Асаду предстоит выяснить, кто на самом деле стоит за преступлением, вину за которое взял на себя местный отшельник.

