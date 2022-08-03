Мистериум: Охотники на фазанов
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Мистериум: Охотники на фазанов

Мистериум: Охотники на фазанов (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.92014, Fasandræberne
Детектив, Триллер114 мин18+

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О фильме

Продолжение приключений датского детектива Карла Бeрка. На этот раз в руки сыщика попадает закрытое в 1994 году дело о жестоком убийстве двух близнецов. Бeрку и его напарнику Асаду предстоит выяснить, кто на самом деле стоит за преступлением, вину за которое взял на себя местный отшельник.

Страна
Дания, Германия, Швеция
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мистериум: Охотники на фазанов»