Мистер Фрог (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
История обычного школьного учителя, у которого есть один маленький секрет: иногда он превращается в лягушку. К счастью, одна из его учениц любит амфибий, и она сделает все, чтобы защитить своего любимого педагога.
СтранаНидерланды
ЖанрСемейный, Фэнтези
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АвРежиссёр
Анна
ван дер Хайди
- ЙБАктриса
Йенте
Бос
- БвАктёр
Бобби
ван Влетен
- ЕШАктёр
Ерун
Шпиценбергер
- ВДАктриса
Вине
Дирикс
- ЭБАктёр
Энди
Бинар
- ТЯАктёр
Теймен
Якобс
- ПКАктёр
Пауль
Коий
- БКАктриса
Бьянка
Кригсман
- ДЛАктёр
Дженаро
Леверисса
- МНАктёр
Мишель
Нутер
- МДСценарист
Мике
Де Йонг
- ПвСценарист
Пол
ван Лоон
- Продюсер
Бурни
Бос
- ТБПродюсер
Тамара
Бос
- АЛПродюсер
Антонио
Ломбардо
- ФМКомпозитор
Фонс
Меркиес