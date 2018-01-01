Wink
Детям
Мистер Фрог
Актёры и съёмочная группа фильма «Мистер Фрог»

Режиссёры

Анна ван дер Хайди

Анна ван дер Хайди

Anna van der Heide
Режиссёр

Актёры

Йенте Бос

Йенте Бос

Yenthe Bos
АктрисаSita
Бобби ван Влетен

Бобби ван Влетен

Bobby van Vleuten
АктёрWouter
Ерун Шпиценбергер

Ерун Шпиценбергер

Jeroen Spitzenberger
АктёрTeacher Franz
Вине Дирикс

Вине Дирикс

Wine Dierickx
АктрисаTeacher Suzan
Энди Бинар

Энди Бинар

Andy Bijnaar
АктёрSchool parent
Теймен Якобс

Теймен Якобс

Thijmen Jacobs
АктёрDennis
Пауль Коий

Пауль Коий

Paul Kooij
АктёрPrincipal Stork
Бьянка Кригсман

Бьянка Кригсман

Bianca Krijgsman
АктрисаWouter's Mother
Дженаро Леверисса

Дженаро Леверисса

Jenahro Lewerissa
АктёрJenahro
Мишель Нутер

Мишель Нутер

Michiel Nooter
АктёрWouter's Father

Сценаристы

Мике Де Йонг

Мике Де Йонг

Mieke de Jong
Сценарист
Пол ван Лоон

Пол ван Лоон

Paul van Loon
Сценарист

Продюсеры

Бурни Бос

Бурни Бос

Burny Bos
Продюсер
Тамара Бос

Тамара Бос

Tamara Bos
Продюсер
Антонио Ломбардо

Антонио Ломбардо

Antonino Lombardo
Продюсер

Композиторы

Фонс Меркиес

Фонс Меркиес

Fons Merkies
Композитор