Фильм Миссия: Взломать экзамен

Школьник Тед — специалист по пранкам. Когда он планирует свои дерзкие розыгрыши, в ход идет всё — дроны, дротики и монтажная пена. Когда Тед и его друзья узнают, что провалили важнейший школьный тест, на парня возлагается важная миссия — взломать экзамен. Теперь ему нужно разработать идеальный план, как проникнуть в школу и изменить плохие оценки. Но бывают такие планы, когда всё идет не по плану.



