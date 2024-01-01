Миссия: Спасение (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка, из которой влиятельная секретная организация воспитала идеальную убийцу, мечтает расправиться с бывшим боссом. Фильм «Миссия: Спасение» — мрачный антиутопический триллер из Швейцарии о стремлении к свободе.



Зеа работала на влиятельную организацию под названием «Секция» с самого детства. Изнурительные тренировки и медицинские эксперименты сделали из девочки смертоносного агента, устойчивого к действию нейротоксинов и способного хладнокровно убивать. Однако Зеа разочаровывается в своих наставниках, уверенная, что из-за них погибла ее настоящая семья. Теперь девушка охотится за Принцем, загадочным лидером организации, ради чего находит двух своих бывших коллег и ментора, все еще верных «Секции».



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