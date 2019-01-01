Мисс Пуля
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Мисс Пуля

Мисс Пуля (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.92019, Miss Bala
Боевики, Драмы99 мин18+

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Сюжет

Визажистка Глория Фуэнтес едет из Лос-Анджелеса в Мексику, чтобы поддержать приятельницу Сузу, которая готовится к конкурсу красоты. Девушки попадают в бандитскую разборку, после чего Сузу бесследно исчезает, а Глории приходится работать на главаря преступников, чтобы спасти подругу.

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Информация

Страна
США, Мексика
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мисс Пуля»

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