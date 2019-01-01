Мисс Пуля (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Визажистка Глория Фуэнтес едет из Лос-Анджелеса в Мексику, чтобы поддержать приятельницу Сузу, которая готовится к конкурсу красоты. Девушки попадают в бандитскую разборку, после чего Сузу бесследно исчезает, а Глории приходится работать на главаря преступников, чтобы спасти подругу.



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