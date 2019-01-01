Мисс Пуля (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.92019, Miss Bala
Боевики, Драмы99 мин18+
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Сюжет
Визажистка Глория Фуэнтес едет из Лос-Анджелеса в Мексику, чтобы поддержать приятельницу Сузу, которая готовится к конкурсу красоты. Девушки попадают в бандитскую разборку, после чего Сузу бесследно исчезает, а Глории приходится работать на главаря преступников, чтобы спасти подругу.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- КХРежиссёр
Кэтрин
Хардвик
- ДРАктриса
Джина
Родригес
- ТДАктёр
Томас
Деккер
- БПАктриса
Барбарелла
Пардо
- КРАктриса
Кристина
Родло
- ДААктёр
Дамиан
Алькасар
- РААктёр
Рикардо
Абарка
- ИКАктёр
Исмаэль
Крус Кордова
- ГДСценарист
Гарет
Даннет-Алькосер
- ПКПродюсер
Пабло
Крус
- ГДПродюсер
Гарет
Даннет-Алькосер
- ШФПродюсер
Шайда
Фрост
- Продюсер
Энди
Берман
- ГМХудожница
Грасьела
Масон
- АДХудожница
Алисарине
Дуколомб
- АХКомпозитор
Алекс
Хеффес