8.72023, Juf Braaksel en de magische ring
Семейные96 мин12+
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Мисс Мымра и волшебное кольцо (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
У Лотты и Тейса прекрасная учительница — мисс Эви. Но однажды на её место приходит мисс Бракель, которая оказывается очень строгой и вводит множество глупых правил. Дети дают ей прозвище мисс Мымра �и придумывают план, как от неё избавиться.
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