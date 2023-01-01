Мисс Мымра и волшебное кольцо (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

У Лотты и Тейса прекрасная учительница — мисс Эви. Но однажды на её место приходит мисс Бракель, которая оказывается очень строгой и вводит множество глупых правил. Дети дают ей прозвище мисс Мымра �и придумывают план, как от неё избавиться.



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