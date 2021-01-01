Мир танков и людей
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Мир танков и людей
8.42021, Мир танков и людей
Документальные115 мин18+

Мир танков и людей (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Танки» — имя нарицательное для большинства русскоговорящих людей. Это уже не только игра, а особый образ жизни и взгляд на мир, который после 12 августа 2010 года разделился на до и после. Документальный фильм Андрея Лошака исследует, почему World of Tanks стала не просто популярной «стрелялкой», но настоящим культом для миллионов.

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