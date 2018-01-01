Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Мир дому твоему»

Режиссёры

Игорь Николаев

Режиссёр
Виктор Никитин

Режиссёр

Сценаристы

Назым Хикмет

Nazim Hikmet
Сценарист

Художники

Виктор Никитин

Художник
Игорь Николаев

Художник
Ирина Светлица

Художница

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Алексей Николаев

Композитор