Мир будущего (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
В недалeком будущем Ретт и его младшая сестра Джин вынуждены бежать из жестокого полицейского государства после того, как узнают, какие тeмные тайны хранит всевластная корпорация.
Мир будущего смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
3.6 IMDb
- РИРежиссёр
Риз
Ивенешен
- КПАктёр
Колин
Парадайн
- РКАктриса
Рэйвен
Казенс
- ЭААктриса
Эшли
Армстронг
- ДААктёр
Дэннис
Андрес
- ДТАктриса
Джейми
Тарантини
- АПАктёр
Андрей
Преда
- НСАктёр
Ник
Смит
- НААктёр
Нил
Аффлек
- МТАктёр
Малкольм
Тейлор
- ЭСАктриса
Эрин
Стюарт
- РИСценарист
Риз
Ивенешен
- АЭПродюсер
Айзек
Эллиот-Фишер
- РИПродюсер
Риз
Ивенешен
- ПЗПродюсер
Питер
Забо
- РЛПродюсер
Рэндалл
Лобб
- АЭХудожник
Айзек
Эллиот-Фишер
- ПМХудожник
Пит
Мандер
- РИМонтажёр
Риз
Ивенешен
- АЭОператор
Айзек
Эллиот-Фишер
- СККомпозитор
Стив
Купани