Мир будущего
Wink
Фильмы
Мир будущего
6.62017, Defective
Фантастика, Триллер97 мин18+

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Мир будущего (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

В недалeком будущем Ретт и его младшая сестра Джин вынуждены бежать из жестокого полицейского государства после того, как узнают, какие тeмные тайны хранит всевластная корпорация.

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Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мир будущего»