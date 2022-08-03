Мгновенная смерть
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Мгновенная смерть

Мгновенная смерть (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

7.22017, Instant Death
Боевик80 мин18+

О фильме

Ветеран Джон Брэдли пытается привыкнуть к нормальной жизни и избавиться от демонов прошлого. Но однажды он оказывается не в то время, не в том месте, что приводит к плачевным последствиям, и Джон снова попадает в пучину жестокости.

Страна
Великобритания
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.2 IMDb