Мгновенная смерть (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
7.22017, Instant Death
Боевик80 мин18+
О фильме
Ветеран Джон Брэдли пытается привыкнуть к нормальной жизни и избавиться от демонов прошлого. Но однажды он оказывается не в то время, не в том месте, что приводит к плачевным последствиям, и Джон снова попадает в пучину жестокости.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.2 IMDb
- АПРежиссёр
Ара
Пайая
- ЛФАктёр
Лу
Ферриньо
- ДААктёр
Джерри
Андерсон
- ТСАктриса
Таня
Стэйт
- ДФАктёр
Джейд
Фиарон
- ЛДАктёр
Леви
Джеймс
- ДБАктёр
Джейсон
Бэйли
- ЭБАктёр
Энгус
Браун
- МДАктёр
Майкл
Джеймс Макмэйхон
- СУАктриса
Софи
Уэмбридж
- КМАктёр
Крэйг
Мэлпасс
- АДСценарист
Адам
Дэвидсон
- АППродюсер
Ара
Пайая
- ТБХудожник
Том
Беннетт
- АПМонтажёр
Ара
Пайая
- АПОператор
Ара
Пайая
- СККомпозитор
Сефи
Кармел