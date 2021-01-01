Мгновенная карма, или Как стать миллионером (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фантастическая комедия о водителе автомобиля, который десятикратно возвращает своему владельцу все хорошее, что он сделал для окружающих.



Джеффу сильно не везет. Его уволили с новой работы, и он в отчаянии стал развозить людей через приложение U-LIFT. Но однажды его автомобиль ломается, и Джефф остается совсем без дохода. Однако природная доброта приносит плоды — он обнаруживает удивительное свойство своей машины возмещать все хорошие дела десятикратно. Теперь у Джеффа и его жены есть деньги и удача, но каков истинный источник этих благ?



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