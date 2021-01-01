Мгновенная карма, или Как стать миллионером (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Фантастическая комедия о водителе автомобиля, который десятикратно возвращает своему владельцу все хорошее, что он сделал для окружающих.
Джеффу сильно не везет. Его уволили с новой работы, и он в отчаянии стал развозить людей через приложение U-LIFT. Но однажды его автомобиль ломается, и Джефф остается совсем без дохода. Однако природная доброта приносит плоды — он обнаруживает удивительное свойство своей машины возмещать все хорошие дела десятикратно. Теперь у Джеффа и его жены есть деньги и удача, но каков истинный источник этих благ?
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Информация
Рейтинг
- МКРежиссёр
Митеш
Кумар Патель
- СДАктёр
Стю
Джетсон
- СБАктриса
Саманта
Белль
- НМАктриса
Нэнси
Меркурио
- КХАктёр
Карл
Хаас
- ЭЛАктёр
ЭйСи
Ларкин
- КЛАктёр
Кигэн
Лютер
- ТВАктёр
Тимоти
Вальдисера
- ЭВАктёр
Эдди
Вокенфусс
- ДВАктёр
Дэн
Вайсгербер
- АВАктриса
Аманда
Вальдес
- СГСценарист
Скотт
Гор
- МКСценарист
Митеш
Кумар Патель
- МКПродюсер
Митеш
Кумар Патель
- ЭКПродюсер
Энтони
Касанова
- МКПродюсер
Майкл
Касанова
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ЛПХудожница
Лиза
Паленика