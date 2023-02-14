Мгновения в космосе
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Мгновения в космосе

Мгновения в космосе (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.52020, Moments in Spacetime
Драма112 мин18+

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О фильме

Мэйси, тайская иммигрантка, усыновленная в североамериканскую семью, должна заботиться о своем дедушке, страдающем слабоумием, и узнать правду о своем прошлом.

Страна
Канада
Жанр
Драма
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

5.8 IMDb