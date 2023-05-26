Межсезонье (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.32021, Межсезонье
Криминал, Мелодрама104 мин18+
Ромео и Джульетта становятся Бонни и Клайдом: криминальная мелодрама о подростковом бунте
О фильме
Подростковая драма по реальным событиям о парне и девушке, которые решили пойти против всего мира — от режиссера Александра Ханта. Даня и Саша — школьники из Екатеринбурга. У обоих — сложные семьи, оба мечтают что-то поменять. Они знакомятся на вписке, пытаются заниматься любовью, но Сашу находят мать и отчим, возмущенные, что их дочь не вернулась домой. Девушку грозят посадить на домашнее обучение, что окончательно настраивает ее против семьи. На следующий день Даня крадет сережки своей матери и вместе с Сашей сбегает куда глаза глядят, выбросив телефоны. Молодых людей пьянит воздух свободы, но их маленький бунт грозит закончиться большой трагедией.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АХРежиссёр
Александр
Хант
- ЖВАктриса
Женя
Виноградова
- ИИАктёр
Игорь
Иванов
- ОСАктриса
Ольга
Саханова
- ЖПАктриса
Жанна
Пугачева
- Актёр
Константин
Гацалов
- ВСАктёр
Владимир
Спартак
- ИМАктёр
Илья
Мозговой
- Актёр
Константин
Итунин
- Актриса
Ирина
Чериченко
- ДКАктёр
Денис
Курлаев
- ВМСценарист
Влад
Малахов
- АХСценарист
Александр
Хант
- МДПродюсер
Максим
Добромыслов
- АХПродюсер
Александр
Хант
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДГПродюсер
Диана
Григорик
- ЛРХудожница
Лера
Рыскина
- ТРХудожница
Татьяна
Рейман
- КТМонтажёр
Катя
Труба
- ДОМонтажёр
Дарья
Обухова
- АХМонтажёр
Александр
Хант
- НМОператор
Наталья
Макарова