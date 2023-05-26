Межсезонье (фильм, 2021) смотреть онлайн

Межсезонье
Межсезонье

Межсезонье (фильм, 2021)

7.32021, Межсезонье
Криминал, Мелодрама104 мин18+
Ромео и Джульетта становятся Бонни и Клайдом: криминальная мелодрама о подростковом бунте

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Подростковая драма по реальным событиям о парне и девушке, которые решили пойти против всего мира — от режиссера Александра Ханта. Даня и Саша — школьники из Екатеринбурга. У обоих — сложные семьи, оба мечтают что-то поменять. Они знакомятся на вписке, пытаются заниматься любовью, но Сашу находят мать и отчим, возмущенные, что их дочь не вернулась домой. Девушку грозят посадить на домашнее обучение, что окончательно настраивает ее против семьи. На следующий день Даня крадет сережки своей матери и вместе с Сашей сбегает куда глаза глядят, выбросив телефоны. Молодых людей пьянит воздух свободы, но их маленький бунт грозит закончиться большой трагедией.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

