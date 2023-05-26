Межсезонье (фильм, 2021) смотреть онлайн

Подростковая драма по реальным событиям о парне и девушке, которые решили пойти против всего мира — от режиссера Александра Ханта. Даня и Саша — школьники из Екатеринбурга. У обоих — сложные семьи, оба мечтают что-то поменять. Они знакомятся на вписке, пытаются заниматься любовью, но Сашу находят мать и отчим, возмущенные, что их дочь не вернулась домой. Девушку грозят посадить на домашнее обучение, что окончательно настраивает ее против семьи. На следующий день Даня крадет сережки своей матери и вместе с Сашей сбегает куда глаза глядят, выбросив телефоны. Молодых людей пьянит воздух свободы, но их маленький бунт грозит закончиться большой трагедией.

