7.62022, Entre la vie et la mort
Драма96 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Между жизнью и смертью (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Напряженный неонуар о машинисте, расследующем смерть сына, который бросился под колеса его поезда – от сценариста «Отверженных» Джордано Гендерлини. Испанец Лео Кастанеда водит поезда в брюссельском метро. Однажды на рельсы перед его составом бросается молодой человек. Лео не сразу узнает в нем сына, с которым он не общался уже два года. К несчастью, спасти его не удается, а убитый горем отец пытается понять, что привело парня к такому поступку. Скоро становится понятно, что погибший имел дело с преступниками и даже участвовал в кровавом ограблении. Увидеть, как Лео все глубже погружается в преступный мир в поисках правды, можно, посмотрев фильм «Между жизнью и смертью» (2022) онлайн на Wink.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДГРежиссёр
Джордано
Гедерлини
- АдАктёр
Антонио
де ла Торре
- Актриса
Марина
Вакт
- Актёр
Оливье
Гурме
- ФААктёр
Фабрис
Адд
- НАктёр
Нессбил
- ТВАктёр
Тибо
Ванденборре
- АБАктёр
Александр
Буйе
- ЛЙАктриса
Лила
Йонас
- МПАктриса
Мари
Папильон
- НЭАктёр
Ноэ
Энглебер
- ДГСценарист
Джордано
Гедерлини
- ЖРПродюсер
Жан-Ив
Рубен
- ЖВПродюсер
Жером
Видаль
- КВПродюсер
Кассандра
Варнаутс
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ЛГКомпозитор
Лорен
Гарнье