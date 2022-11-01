Между жизнью и смертью (фильм, 2022) смотреть онлайн

Напряженный неонуар о машинисте, расследующем смерть сына, который бросился под колеса его поезда – от сценариста «Отверженных» Джордано Гендерлини. Испанец Лео Кастанеда водит поезда в брюссельском метро. Однажды на рельсы перед его составом бросается молодой человек. Лео не сразу узнает в нем сына, с которым он не общался уже два года. К несчастью, спасти его не удается, а убитый горем отец пытается понять, что привело парня к такому поступку. Скоро становится понятно, что погибший имел дело с преступниками и даже участвовал в кровавом ограблении. Увидеть, как Лео все глубже погружается в преступный мир в поисках правды, можно, посмотрев фильм «Между жизнью и смертью» (2022) онлайн на Wink.

