7.02021, Before I Go
Драмы, Комедии98 мин18+
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Между прошлым и будущим (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Саманта, бывшая певица из Нью-Йорка, думает о самоубийстве. Она одинока, работает на нелюбимой работе, ухаживает за больным отцом, а в свободное время гуляет по городу, помогая окружающим и размышляя об упущенных возможностях. Несмотря на удушающую депрессию, от рокового шага Саманту удерживает любовь к музыке и искренняя доброта.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЭШРежиссёр
Эрик
Шеффер
- Актёр
Крэйг
Бирко
- АШАктриса
Аннабелла
Шиорра
- УГАктёр
Уилли
Гарсон
- КПАктёр
Крис
Перфетти
- АНАктриса
Андреа
Наведо
- РКАктёр
Роберт
Клейн
- АГАктриса
Али
Галло
- МГАктриса
Молли
Григгс
- ДКАктёр
Джордан
Карлос
- АДАктриса
Ава
Джастин
- ЭШСценарист
Эрик
Шеффер
- ЭШПродюсер
Эрик
Шеффер
- ОААктёр дубляжа
Олег
Абдуназаров
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- МПКомпозитор
Мэттью
Пакетт