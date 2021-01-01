Между прошлым и будущим
Wink
Фильмы
Между прошлым и будущим
7.02021, Before I Go
Драмы, Комедии98 мин18+

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Между прошлым и будущим (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Саманта, бывшая певица из Нью-Йорка, думает о самоубийстве. Она одинока, работает на нелюбимой работе, ухаживает за больным отцом, а в свободное время гуляет по городу, помогая окружающим и размышляя об упущенных возможностях. Несмотря на удушающую депрессию, от рокового шага Саманту удерживает любовь к музыке и искренняя доброта.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Между прошлым и будущим»

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