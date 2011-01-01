Между Богом и Элвисом (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.12011, God Is the Bigger Elvis
Документальный36 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
НВО представляет короткометражный документальный фильм-номинант на премию «Оскар». Правдивая история о Долорес Харт, которая оставила успешную голливудскую карьеру, чтобы стать монахиней...
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время36 мин / 00:36
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.9 IMDb