Метропия (фильм, 2009) смотреть онлайн

Философская антиутопия, выполненная в необычной анимационной технике. После череды кризисов и катаклизмов к 2024 году страны Европы сливаются воедино, а жизнь обычных людей перемещается в подземку. Однако всe ещe находятся бунтари, которым интересно, что происходит за пределами метро.

