Метропия
Wink
Фильмы
Метропия

Метропия (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Metropia
Мультфильм, Фантастика82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Философская антиутопия, выполненная в необычной анимационной технике. После череды кризисов и катаклизмов к 2024 году страны Европы сливаются воедино, а жизнь обычных людей перемещается в подземку. Однако всe ещe находятся бунтари, которым интересно, что происходит за пределами метро.

Страна
Дания, Норвегия, Швеция
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb