Метропия (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Metropia
Мультфильм, Фантастика82 мин18+
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О фильме
Философская антиутопия, выполненная в необычной анимационной технике. После череды кризисов и катаклизмов к 2024 году страны Европы сливаются воедино, а жизнь обычных людей перемещается в подземку. Однако всe ещe находятся бунтари, которым интересно, что происходит за пределами метро.
СтранаДания, Норвегия, Швеция
ЖанрФантастика, Мультфильм, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ТСРежиссёр
Тарик
Салех
- ВГАктёр
Винсент
Галло
- Актриса
Джульетт
Льюис
- УКАктёр
Удо
Кир
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актёр
Александр
Скарсгард
- СХАктриса
София
Хелин
- ШРАктёр
Шанти
Рони
- ФФАктёр
Фарес
Фарес
- ФЭАктёр
Фредерик
Эддари
- ДМАктриса
Дорин
Манссон
- СЛСценарист
Стиг
Ларссон
- ГКПродюсер
Гуннар
Карлссон
- ЙСМонтажёр
Йохан
Сёдерберг
- КЛКомпозитор
Кристер
Линдер