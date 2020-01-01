Метеорит (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Исследователь внеземной жизни отправляется на поиски метеорита с малознакомой компанией в отдаленный район. Ведомые деревенским проводником, участники экспедиции оказываются в заброшенных местах и лишаются возможности вернуться обратно. Там они сталкиваются с загадочным вирусом, который пробуждает их страхи и заставляет изменить все планы.



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