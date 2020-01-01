Метеорит (фильм, 2020) смотреть онлайн
5.52020, Метеорит
Драмы91 мин18+
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Сюжет
Исследователь внеземной жизни отправляется на поиски метеорита с малознакомой компанией в отдаленный район. Ведомые деревенским проводником, участники экспедиции оказываются в заброшенных местах и лишаются возможности вернуться обратно. Там они сталкиваются с загадочным вирусом, который пробуждает их страхи и заставляет изменить все планы.
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Информация
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ППРежиссёр
Павел
Подашов
- ПЯАктриса
Полина
Якубова
- ОБАктёр
Олег
Блохин
- ТГАктриса
Татьяна
Гончарова
- МКАктёр
Михаил
Кощин
- ВКАктёр
Валерий
Краснов
- ДВАктёр
Дамир
Валиев
- АЦАктёр
Андрей
Царев
- ИМАктёр
Игорь
Мишин
- ТМАктриса
Тамара
Матвеева
- ППАктёр
Павел
Подашов
- ППСценарист
Павел
Подашов
- ПППродюсер
Павел
Подашов
- ПЯХудожница
Полина
Якубова
- ППМонтажёр
Павел
Подашов
- ППОператор
Павел
Подашов
- ППКомпозитор
Павел
Подашов