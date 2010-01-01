Metallica - Master of Puppets (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.12010, Metallica - Master of Puppets
Концерты82 мин12+
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Сюжет
Master of Puppets — третий студийный альбом американской трэш-метал-группы Metallica, выпущенный 3 марта 1986 года на лейбле Elektra Records. Работа над пластинкой проходила в Копенгагене в студии Sweet Silence Studios под руководством продюсера Флемминга Расмуссена.
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