Место! (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.72018, Место!
Драмы56 мин18+
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О фильме
В эту ночь никто не спит на районе. Серый пытается найти выход из депрессии. Его девушка Юля пытается найти заботу и понимание. Влюбленный в нее друг Краст пытается найти способ быть с ней. А друзья Краста Вова и Костя пытаются найти 10 граммов гашиша для вечеринки.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.7 IMDb
- АВРежиссёр
Андрей
Вальдберг
- АФАктёр
Алексей
Филимонов
- ЯГАктриса
Яна
Гурьянова
- Актёр
Александр
Кузнецов
- Актёр
Михаил
Кремер
- АКАктёр
Андрей
Корешков
- ИВАктёр
Иван
Василевский
- ЕБАктёр
Евгений
Березин
- ОРАктёр
Олег
Ребров
- СКАктёр
Сергей
Куаншалиев
- ММАктёр
Максим
Мунхоев
- АКСценарист
Андрей
Корешков
- АВПродюсер
Андрей
Вальдберг
- ОТПродюсер
Олег
Талисман
- АВМонтажёр
Андрей
Вальдберг
- АМОператор
Александр
Матухно