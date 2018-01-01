Место!
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Место!

Место! (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.72018, Место!
Драмы56 мин18+

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О фильме

В эту ночь никто не спит на районе. Серый пытается найти выход из депрессии. Его девушка Юля пытается найти заботу и понимание. Влюбленный в нее друг Краст пытается найти способ быть с ней. А друзья Краста Вова и Костя пытаются найти 10 граммов гашиша для вечеринки.

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Страна
Россия
Жанр
Драмы
Качество
SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.7 IMDb