Место! (фильм, 2018) смотреть онлайн

В эту ночь никто не спит на районе. Серый пытается найти выход из депрессии. Его девушка Юля пытается найти заботу и понимание. Влюбленный в нее друг Краст пытается найти способ быть с ней. А друзья Краста Вова и Костя пытаются найти 10 граммов гашиша для вечеринки.



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