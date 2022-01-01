Месть сталкера
Wink
Фильмы
Месть сталкера
6.02022, Demon's Revenge
Триллеры, Ужасы85 мин18+

Месть сталкера (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Продолжение «Резни на кладбище», слэшера с Майклом Мэдсеном об убийце, помешанном на артефактах коренных американцев. Так и не оправившись от нападения жестокого маньяка Дэймона, Адриана соглашается отправиться с Тиной на выходные на озеро. Отдохнуть у девушек не выйдет – они станут целью сразу нескольких убийц. Но мог ли Дэймон пережить события первого фильма и вернуться к охоте? Новые злодеи и проклятье древних артефактов ждут вас в фильме «Месть сталкера» (2022) онлайн на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Боевики, Триллеры

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