Месть сталкера (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Продолжение «Резни на кладбище», слэшера с Майклом Мэдсеном об убийце, помешанном на артефактах коренных американцев. Так и не оправившись от нападения жестокого маньяка Дэймона, Адриана соглашается о�тправиться с Тиной на выходные на озеро. Отдохнуть у девушек не выйдет – они станут целью сразу нескольких убийц. Но мог ли Дэймон пережить события первого фильма и вернуться к охоте? Новые злодеи и проклятье древних артефактов ждут вас в фильме «Месть сталкера» (2022) онлайн на Wink.



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