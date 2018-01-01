Wink
Фильмы
Месть: История любви
Актёры и съёмочная группа фильма «Месть: История любви»

Актёры и съёмочная группа фильма «Месть: История любви»

Режиссёры

Вон Чин-По

Wong Ching-Po
Режиссёр

Актёры

Джуно Мак

Juno Mak
АктёрChan Kit
Сола Аои

Sola Aoi
АктрисаCheung Wing
Тони Лю

Tony Liu
АктёрTo Hok-Shun
Чинь Сиу-Хо

Chin Siu-Ho
АктёрJeff
Вон Шу-Тун

Wong Shu-Tong
АктёрGwai
Тони Хо

Tony Ho
АктёрKwok Wah
Кэнди Чун

Candy Cheung
АктрисаLing
Линг Юэнь Лам

Ling Yuen Lam
АктёрTing
Хелен Сунь

Helen Sun
АктрисаGrandma

Сценаристы

Джилл Люн

Jill Leung
Сценарист
Вон Чин-По

Wong Ching-Po
Сценарист
Джуно Мак

Juno Mak
Сценарист

Продюсеры

Конвой Чан

Convoy Chan
Продюсер

Монтажёры

Чун Ка-Фай

Cheung Ka-Fai
Монтажёр
Вон Чин-По

Wong Ching-Po
Монтажёр

Операторы

Джимми Вон

Jimmy Wong
Оператор