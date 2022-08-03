В двух деревнях около Гонконга совершены жуткие преступления – жестоко убиты две женщины на поздних сроках беременности, причем, маньяк вырезал эмбрионы из их животов. Отряд полицейских, расследующих эти преступления, сравнительно быстро выходит на след убийцы, которым оказывается молодой парень, недавно вышедший из тюрьмы. Однако все не так просто, как кажется – у душегуба есть свои причины зверствовать, и ко всему прочему, он все предусмотрел заранее.

