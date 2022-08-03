Мерцающие огни
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Мерцающие огни

Мерцающие огни (фильм, 2000) смотреть онлайн

7.22000, Blinkende lygter
Боевик, Криминал102 мин18+

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О фильме

Настоящий гангстер не знает, что такое нормированный рабочий день. Пора на покой - решает гангстер Торкильд, когда на день рождения друзья дарят ему новый ствол. Чтобы обеспечить себе безбедное будущее, он прикарманивает 4000000 крон, предназначенных крутому злому боссу, и вместе с приятелем устремляется в жаркие края.

Страна
Дания, Швеция
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мерцающие огни»