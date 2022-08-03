Мерцающие огни (фильм, 2000) смотреть онлайн
7.22000, Blinkende lygter
Боевик, Криминал102 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Настоящий гангстер не знает, что такое нормированный рабочий день. Пора на покой - решает гангстер Торкильд, когда на день рождения друзья дарят ему новый ствол. Чтобы обеспечить себе безбедное будущее, он прикарманивает 4000000 крон, предназначенных крутому злому боссу, и вместе с приятелем устремляется в жаркие края.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АТРежиссёр
Андерс
Томас Йенсен
- СПАктёр
Сёрен
Пильмарк
- Актёр
Ульрих
Томсен
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- СГАктриса
Софи
Гробель
- ИХАктриса
Ибен
Хьейле
- ФХАктёр
Фриц
Хельмут
- ОТАктёр
Оле
Теструп
- ПААктёр
Петер
Андерссон
- НААктёр
Нильс
Андерс Торн
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- КМПродюсер
Ким
Магнуссон
- ТМПродюсер
Тиви
Магнуссон
- ММПродюсер
Марианн
Морицен
- АВМонтажёр
Андрес
Виладсен
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- БФКомпозитор
Бент
Фабрисиус-Бьерре
- ЙККомпозитор
Йеппе
Кос