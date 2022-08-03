Настоящий гангстер не знает, что такое нормированный рабочий день. Пора на покой - решает гангстер Торкильд, когда на день рождения друзья дарят ему новый ствол. Чтобы обеспечить себе безбедное будущее, он прикарманивает 4000000 крон, предназначенных крутому злому боссу, и вместе с приятелем устремляется в жаркие края.

