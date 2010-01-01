Мэнн против "Форда"
Wink
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Мэнн против "Форда"
2010, Mann V. Ford
Документальный105 мин18+
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Мэнн против "Форда" (фильм, 2010) смотреть онлайн

О фильме

Документальный экологический триллер о противостоянии индейского племени и концерна Форд. История о многолетнем судебном процессе Уэйна Манна и Вивиан Миллиган, лидеров индейцев Рамапо (Рингвуд, Нью-Джерси), и их юристов против автомобильного гиганта и американского агентства по защите окружающей среды EPA. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.0 IMDb