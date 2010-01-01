Мэнн против "Форда" (фильм, 2010) смотреть онлайн

Документальный экологический триллер о противостоянии индейского племени и концерна Форд. История о многолетнем судебном процессе Уэйна Манна и Вивиан Миллиган, лидеров индейцев Рамапо (Рингвуд, Нью-Джерси), и их юристов против автомобильного гиганта и американского агентства по защите окружающей среды EPA. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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