2010, Mann V. Ford
Документальный105 мин18+
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Мэнн против "Форда" (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Документальный экологический триллер о противостоянии индейского племени и концерна Форд. История о многолетнем судебном процессе Уэйна Манна и Вивиан Миллиган, лидеров индейцев Рамапо (Рингвуд, Нью-Джерси), и их юристов против автомобильного гиганта и американского агентства по защите окружающей среды EPA. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
7.0 IMDb