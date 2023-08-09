Фильм-дилогия о путешествиях Поэта Хлебникова и его Ка. По египетской мифологии Ка — это жизненная сила, в облике человека, существующая отдельно от своего «господина». Бессмертный двойник, сопровождающий Поэта в его творениях и временах. С одной стороны, это история о том, как фараон Эхнатон передает главному герою, Поэту, свое Ка. С другой — история любви Лейли и Медлума, героев одноименной поэмы Хлебникова. Как восточная и западная звезды, они встречаются на небосклоне.

