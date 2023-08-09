Мелодия струнного дерева (фильм, 2020) смотреть онлайн
5.92020, Мелодия струнного дерева
Мультфильм78 мин18+
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О фильме
Фильм-дилогия о путешествиях Поэта Хлебникова и его Ка. По египетской мифологии Ка — это жизненная сила, в облике человека, существующая отдельно от своего «господина». Бессмертный двойник, сопровождающий Поэта в его творениях и временах. С одной стороны, это история о том, как фараон Эхнатон передает главному герою, Поэту, свое Ка. С другой — история любви Лейли и Медлума, героев одноименной поэмы Хлебникова. Как восточная и западная звезды, они встречаются на небосклоне.