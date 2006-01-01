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Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус

Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус
Драмы117 мин18+

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Сюжет

Из окна своей квартиры в Нью-Йорке Диана Арбус, фотограф, видит фигуру в маске — таинственного нового соседа. Заинтригованная Диана хочет его сфотографировать и отправляется к нему в квартиру. С этого и начинается ее путешествие, которое раскрывает самые потаенные секреты Дианы, пробуждает в ней гения, а также направляет на путь выдающегося художника.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

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