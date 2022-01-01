Мегаломаньяк. Реинкарнация (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Экстремальный хоррор, рассуждающий о том, какими могли бы вырасти дети Мясника Монса. Через 20 лет после кошмарных преступлений так и не пойманного маньяка, орудовавшего в Бельгии, его сын Феликс и дочь Марта живут в ветхом особняке, где когда-то происходили страшные события. Однажды коллеги с завода, где Марта работает уборщицей, нападают и насилуют ее, еще больше травмируя и без того нестабильную психику девушки. Она решает мстить и обращается за поддержкой к брату, который уже не раз убивал. Марта приглашает на семейный ужин надругавшихся над ней мужчин, чтобы наказать их с жестокостью, достойной ее кровожадного отца, а Феликс ей в этом поможет. Как насилие передается через поколения и какие чудовищные формы оно приобретает, покажет «Мегаломаньяк. Реинкарнация» — фильм 2022 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- КУРежиссёр
Карим
Уэлхаж
- ЭШАктриса
Элайн
Шумахер
- БРАктёр
Бенжамен
Рамон
- ХМАктриса
Хелен
Моор
- ВВАктёр
Вим
Вилларт
- РБАктриса
Рафаэль
Брюно
- ПНАктёр
Пьер
Ниссе
- ОПАктёр
Оливье
Пикар
- Актёр
Квентин
Ласбазейе
- ДКАктриса
Джули
Кэрролл
- КЖАктриса
Катрин
Жандрен
- КУСценарист
Карим
Уэлхаж
- КУПродюсер
Карим
Уэлхаж
- ФСПродюсер
Флоранс
Саади
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- КПАктёр дубляжа
Константин
Погодаев
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова