Мегаломаньяк. Реинкарнация (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Экстремальный хоррор, рассуждающий о том, какими могли бы вырасти дети Мясника Монса. Через 20 лет после кошмарных преступлений так и не пойманного маньяка, орудовавшего в Бельгии, его сын Феликс и дочь Марта живут в ветхом особняке, где когда-то происходили страшные события. Однажды коллеги с завода, где Марта работает уборщицей, нападают и насилуют ее, еще больше травмируя и без того нестабильную психику девушки. Она решает мстить и обращается за поддержкой к брату, который уже не раз убивал. Марта приглашает на семейный ужин надругавшихся над ней мужчин, чтобы наказать их с жестокостью, достойной ее кровожадного отца, а Феликс ей в этом поможет. Как насилие передается через поколения и какие чудовищные формы оно приобретает, покажет «Мегаломаньяк. Реинкарнация» — фильм 2022 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.



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